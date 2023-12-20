Звягинцева Ульяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти02.08.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Тимофей
Мать: Анисья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1838
Дочь: Звягинцева Анастасия Карповна
Отец ребёнка: Звягинцев Карп Емельянович
Рождение ребёнка
04.12.1841
Дочь: Голощепова (Звягинцева) Анна Карповна
Отец ребёнка: Звягинцев Карп Емельянович
Рождение ребёнка
28.02.1846
Сын: Звягинцев Василий Карпович
Отец ребёнка: Звягинцев Карп Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Звягинцева Мария Карповна
Отец ребёнка: Звягинцев Карп Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Звягинцев Родион Карпович
Отец ребёнка: Звягинцев Карп Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Звягинцев Флегонт Карпович
Отец ребёнка: Звягинцев Карп Емельянович
Смерть
02.08.1876