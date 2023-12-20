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Звягинцева Ульяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

02.08.1876

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Тимофей

Мать: Анисья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звягинцев Карп Емельянович

Рождение ребёнка
18.01.1838

Дочь: Звягинцева Анастасия Карповна

Отец ребёнка: Звягинцев Карп Емельянович

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1841

Дочь: Голощепова (Звягинцева) Анна Карповна

Отец ребёнка: Звягинцев Карп Емельянович

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1846

Сын: Звягинцев Василий Карпович

Отец ребёнка: Звягинцев Карп Емельянович

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Звягинцева Мария Карповна

Отец ребёнка: Звягинцев Карп Емельянович

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Звягинцев Родион Карпович

Отец ребёнка: Звягинцев Карп Емельянович

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Звягинцев Флегонт Карпович

Отец ребёнка: Звягинцев Карп Емельянович

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.08.1876

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