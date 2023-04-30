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Звягинцев Карп Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

04.07.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Звягинцев Емельян Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1838

Дочь: Звягинцева Анастасия Карповна

Мать ребёнка: Звягинцева Ульяна Тимофеевна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1841

Дочь: Голощепова Анна Карповна

Мать ребёнка: Звягинцева Ульяна Тимофеевна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1846

Сын: Звягинцев Василий Карпович

Мать ребёнка: Звягинцева Ульяна Тимофеевна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Звягинцева Мария Карповна

Мать ребёнка: Звягинцева Ульяна Тимофеевна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Звягинцев Родион Карпович

Мать ребёнка: Звягинцева Ульяна Тимофеевна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Звягинцев Флегонт Карпович

Мать ребёнка: Звягинцева Ульяна Тимофеевна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звягинцева Ульяна Тимофеевна

Смерть
04.07.1876
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Запись в МК - от престарелости
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