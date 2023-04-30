Звягинцев Карп Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти04.07.1876
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Звягинцев Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
18.01.1838
Дочь: Звягинцева Анастасия Карповна
Мать ребёнка: Звягинцева Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.12.1841
Дочь: Голощепова Анна Карповна
Мать ребёнка: Звягинцева Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.02.1846
Сын: Звягинцев Василий Карпович
Мать ребёнка: Звягинцева Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Звягинцева Мария Карповна
Мать ребёнка: Звягинцева Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Звягинцев Родион Карпович
Мать ребёнка: Звягинцева Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Звягинцев Флегонт Карпович
Мать ребёнка: Звягинцева Ульяна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.07.1876
Запись в МК - от престарелости