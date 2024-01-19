Звягинцев Флегонт Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцев Флегонт Карпович

Место рождения

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

05.06.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Звягинцев Карп Емельянович

Мать: Звягинцева Ульяна Тимофеевна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.04.1875

Жена: Звягинцева Елена Мироновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Звягинцев Иван Флегонтович

Мать ребёнка: Звягинцева Елена Мироновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Звягинцев Осип Флегонтович

Мать ребёнка: Звягинцева Елена Мироновна

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
05.06.1919
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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