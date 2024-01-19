Звягинцев Флегонт Карпович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смерти05.06.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Бракосочетание
23.04.1875
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Звягинцев Иван Флегонтович
Мать ребёнка: Звягинцева Елена Мироновна
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Звягинцев Осип Флегонтович
Мать ребёнка: Звягинцева Елена Мироновна
Смерть
05.06.1919
Запись в МК - от тифа?