Звягинцева Елена Мироновна?
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1875
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Звягинцев Иван Флегонтович
Отец ребёнка: Звягинцев Флегонт Карпович
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Звягинцев Осип Флегонтович
Отец ребёнка: Звягинцев Флегонт Карпович
Смерть
Неизвестно