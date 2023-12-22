Звягинцева Елена Мироновна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягинцева Елена Мироновна?

Место рождения

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1859 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.04.1875

Муж: Звягинцев Флегонт Карпович

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Звягинцев Иван Флегонтович

Отец ребёнка: Звягинцев Флегонт Карпович

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Звягинцев Осип Флегонтович

Отец ребёнка: Звягинцев Флегонт Карпович

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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