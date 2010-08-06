(ПАЩЕНКО) СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(ПАЩЕНКО) СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА

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Место рождения

Подольская губерния

Дата рождения

18.09.1904

Дата смерти

05.06.1992

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1904

Отец: Пащенко МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

Мать: МЕЛАНЬЯ АНТОНОВНА

Подольская губерния
Бракосочетание
1926

Муж: Олейник ТРОФИМ ИВАНОВИЧ

Рождение ребёнка
20.09.1927

Сын: Олейник ИГОРЬ ТРОФИМОВИЧ

Отец ребёнка: Олейник ТРОФИМ ИВАНОВИЧ

Смотричский р-н, с.Большой Карабчиев
Рождение ребёнка
22.11.1930

Дочь: ТАТЬЯНА ТРОФИМОВНА

Отец ребёнка: Олейник ТРОФИМ ИВАНОВИЧ

Смотричский р-н, с.Большой Карабчиев
Смерть
05.06.1992
Ровенская обл. Дубновский р-н. с.Мирогоща
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