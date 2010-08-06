(ПАЩЕНКО) СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА
Место рожденияПодольская губерния
Дата рождения18.09.1904
Дата смерти05.06.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1904
Отец: Пащенко МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
Мать: МЕЛАНЬЯ АНТОНОВНА
Подольская губерния
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
20.09.1927
Отец ребёнка: Олейник ТРОФИМ ИВАНОВИЧ
Смотричский р-н, с.Большой Карабчиев
Рождение ребёнка
22.11.1930
Дочь: ТАТЬЯНА ТРОФИМОВНА
Отец ребёнка: Олейник ТРОФИМ ИВАНОВИЧ
Смотричский р-н, с.Большой Карабчиев
Смерть
05.06.1992
Ровенская обл. Дубновский р-н. с.Мирогоща