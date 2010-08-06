ОЛЕЙНИК ИГОРЬ ТРОФИМОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ОЛЕЙНИК ИГОРЬ ТРОФИМОВИЧ

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Место рождения

Смотричский р-н, с.Большой Карабчиев

Дата рождения

20.09.1927

Дата смерти

06.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1927

Отец: Олейник ТРОФИМ ИВАНОВИЧ

Мать: СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА

Смотричский р-н, с.Большой Карабчиев
Бракосочетание
10.06.1952

Жена: Олейник АСЯ ЛЕОНИДОВНА

г.Харьков
Рождение ребёнка
29.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Олейник АСЯ ЛЕОНИДОВНА

Ивано-Франковская обл. г.Коломыя
Рождение ребёнка
30.05.1958

Сын: Олейник АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

Мать ребёнка: Олейник АСЯ ЛЕОНИДОВНА

г.Москва
Рождение ребёнка
21.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Олейник АСЯ ЛЕОНИДОВНА

Индия, г.Дели
Смерть
06.08.2010
г.Москва
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