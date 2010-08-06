ОЛЕЙНИК ИГОРЬ ТРОФИМОВИЧ
Место рожденияСмотричский р-н, с.Большой Карабчиев
Дата рождения20.09.1927
Дата смерти06.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1927
Отец: Олейник ТРОФИМ ИВАНОВИЧ
Мать: СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА
Смотричский р-н, с.Большой Карабчиев
Бракосочетание
10.06.1952
Жена: Олейник АСЯ ЛЕОНИДОВНА
г.Харьков
Рождение ребёнка
29.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Олейник АСЯ ЛЕОНИДОВНА
Ивано-Франковская обл. г.Коломыя
Рождение ребёнка
30.05.1958
Мать ребёнка: Олейник АСЯ ЛЕОНИДОВНА
г.Москва
Рождение ребёнка
21.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Олейник АСЯ ЛЕОНИДОВНА
Индия, г.Дели
Смерть
06.08.2010
г.Москва