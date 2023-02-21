ПАЩЕНКО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1850
Отец: Пащенко ФЁДОР Неизвестно
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1878
Жена: Пащенко ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
25.07.1879 ст.
Дочь: Пащенко-Шульминская ОЛИМПИАДА МИХАЙЛОВНА
Мать ребёнка: Пащенко ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Могилёвский уезд, с.Сербы
Рождение ребёнка
Около 1884
Мать ребёнка: Пащенко ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Борыс МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Мать ребёнка: Пащенко ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Бракосочетание
Около 1902
Жена: МЕЛАНЬЯ АНТОНОВНА
Рождение ребёнка
18.09.1904
Дочь: СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА
Мать ребёнка: МЕЛАНЬЯ АНТОНОВНА
Подольская губерния
Смерть
1934