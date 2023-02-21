ПАЩЕНКО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПАЩЕНКО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

ПАЩЕНКО МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Пащенко ФЁДОР Неизвестно

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1878

Жена: Пащенко ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
25.07.1879 ст.

Дочь: Пащенко-Шульминская ОЛИМПИАДА МИХАЙЛОВНА

Мать ребёнка: Пащенко ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Могилёвский уезд, с.Сербы
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Пащенко БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: Пащенко ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Борыс МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

Мать ребёнка: Пащенко ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Бракосочетание
Около 1902

Жена: МЕЛАНЬЯ АНТОНОВНА

Рождение ребёнка
18.09.1904

Дочь: СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА

Мать ребёнка: МЕЛАНЬЯ АНТОНОВНА

Подольская губерния
Смерть
1934
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close