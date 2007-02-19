ОЛЕЙНИК ТРОФИМ ИВАНОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1902
Дата смерти18.03.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1902
Отец: Олейник ИВАН Неизвестно
Бракосочетание
1926
Жена: СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА
Рождение ребёнка
20.09.1927
Мать ребёнка: СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА
Смотричский р-н, с.Большой Карабчиев
Рождение ребёнка
22.11.1930
Дочь: ТАТЬЯНА ТРОФИМОВНА
Мать ребёнка: СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА
Смотричский р-н, с.Большой Карабчиев
Бракосочетание
Около 1932
Жена: ЕЛЕНА Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1933
Дочь: Шупер РОЗА ТРОФИМОВНА
Мать ребёнка: ЕЛЕНА Неизвестно
Бракосочетание
1942
Жена: ВИКТОРИЯ ВЕНЕДИКТОВНА
Рождение ребёнка
01.01.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ВИКТОРИЯ ВЕНЕДИКТОВНА
Рождение ребёнка
03.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ВИКТОРИЯ ВЕНЕДИКТОВНА
Смерть
18.03.1978
Львовская обл. г.Хыров