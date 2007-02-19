ОЛЕЙНИК ТРОФИМ ИВАНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ОЛЕЙНИК ТРОФИМ ИВАНОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1902

Дата смерти

18.03.1978

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1875 г.р.

Жена

1904 г.р.
После 1910 г.р.
1923 г.р.

Дети

1927 г.р.
1930 г.р.
1933 г.р.
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ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1902

Отец: Олейник ИВАН Неизвестно

Мать: Олейник МАРИНА Неизвестно

Бракосочетание
1926

Жена: СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА

Рождение ребёнка
20.09.1927

Сын: Олейник ИГОРЬ ТРОФИМОВИЧ

Мать ребёнка: СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА

Смотричский р-н, с.Большой Карабчиев
Рождение ребёнка
22.11.1930

Дочь: ТАТЬЯНА ТРОФИМОВНА

Мать ребёнка: СОФЬЯ МИХАЙЛОВНА

Смотричский р-н, с.Большой Карабчиев
Бракосочетание
Около 1932

Жена: ЕЛЕНА Неизвестно

Рождение ребёнка
18.08.1933

Дочь: Шупер РОЗА ТРОФИМОВНА

Мать ребёнка: ЕЛЕНА Неизвестно

Бракосочетание
1942

Жена: ВИКТОРИЯ ВЕНЕДИКТОВНА

Рождение ребёнка
01.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ВИКТОРИЯ ВЕНЕДИКТОВНА

Рождение ребёнка
03.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ВИКТОРИЯ ВЕНЕДИКТОВНА

Смерть
18.03.1978
Львовская обл. г.Хыров
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