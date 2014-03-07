Ермаченко (Сафронова) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаченко (Сафронова) Нина Григорьевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.01.1929

Дата смерти

07.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1929

Отец: Сафронов Григорий Павлович

Мать: Сафронова Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
20.02.1949

Муж: Ермаченко Валентин Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.01.1950

Дочь: Кириллова Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Ермаченко Валентин Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.10.1955

Сын: Ермаченко Николай Валентинович

Отец ребёнка: Ермаченко Валентин Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.03.2014
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