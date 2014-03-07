Ермаченко (Сафронова) Нина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения26.01.1929
Дата смерти07.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1929
Бракосочетание
20.02.1949
Рождение ребёнка
21.01.1950
Дочь: Кириллова Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Ермаченко Валентин Николаевич
Рождение ребёнка
13.10.1955
Сын: Ермаченко Николай Валентинович
Отец ребёнка: Ермаченко Валентин Николаевич
Смерть
07.03.2014