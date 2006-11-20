Ермаченко Валентин Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1929
Дата смерти20.11.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1929
Бракосочетание
20.02.1949
Рождение ребёнка
21.01.1950
Дочь: Кириллова Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Ермаченко Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
13.10.1955
Сын: Ермаченко Николай Валентинович
Мать ребёнка: Ермаченко Нина Григорьевна
Смерть
20.11.2006