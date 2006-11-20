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Ермаченко Валентин Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.05.1929

Дата смерти

20.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1929

Отец: Ермаченко Николай Ерофеевич

Мать: Ермаченко Августа Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
20.02.1949

Жена: Ермаченко Нина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.01.1950

Дочь: Кириллова Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Ермаченко Нина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.10.1955

Сын: Ермаченко Николай Валентинович

Мать ребёнка: Ермаченко Нина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.11.2006
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