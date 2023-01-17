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Сафронов Григорий Павлович

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Место рождения

Бехтеево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1901 или Неизвестно

Дата смерти

29.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 или Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бехтеево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1929

Дочь: Ермаченко Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Сафронова Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Сафронов Валентин Григорьевич

Мать ребёнка: Сафронова Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Надежда Петровна

Смерть
29.12.1941
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