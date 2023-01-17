Сафронов Григорий Павлович
Место рождения
Дата рождения1901 или Неизвестно
Дата смерти29.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901 или Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1929
Дочь: Ермаченко Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Сафронова Надежда Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1933
Сын: Сафронов Валентин Григорьевич
Мать ребёнка: Сафронова Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1941