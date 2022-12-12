Сафронова (Горинова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Горинова) Надежда Петровна

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Место рождения

Натальино, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

30.09.1903

Дата смерти

18.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1903

Отец: Горинов Петр Петрович

Мать: Горинова Домна Александровна

Натальино, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.01.1929

Дочь: Ермаченко Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Сафронов Григорий Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Сафронов Валентин Григорьевич

Отец ребёнка: Сафронов Григорий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Григорий Павлович

Смерть
18.03.1981
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