Сафронова (Горинова) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения30.09.1903
Дата смерти18.03.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1903
Рождение ребёнка
26.01.1929
Дочь: Ермаченко Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Сафронов Григорий Павлович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1933
Сын: Сафронов Валентин Григорьевич
Отец ребёнка: Сафронов Григорий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.1981