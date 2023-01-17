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Суровцов Федор Иванович

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Место рождения

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Суровцов Иван Прокопьевич

Мать: Суровцова Екатерина Ивановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Суровцов Степан Федорович

Мать ребёнка: Суровцова Аксинья Ивановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Суровцов Петр Федорович

Мать ребёнка: Суровцова Аксинья Ивановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Устьянская Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Суровцова Аксинья Ивановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Суровцов Иван Федорович

Мать ребёнка: Суровцова Аксинья Ивановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Суровцов Адриан Федорович

Мать ребёнка: Суровцова Аксинья Ивановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
При рождении - Адриан.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцова Аксинья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Священник Богородицкой Лысогорской церкви.
Смерть
Неизвестно
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