Суровцов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1764
Сын: Суровцов Степан Федорович
Мать ребёнка: Суровцова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1768
Мать ребёнка: Суровцова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Устьянская Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Суровцова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Суровцова Аксинья Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Суровцов Адриан Федорович
Мать ребёнка: Суровцова Аксинья Ивановна
При рождении - Адриан.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Богородицкой Лысогорской церкви.
Смерть
Неизвестно