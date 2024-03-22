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Суровцов Иван Прокопьевич

Место рождения

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1707

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1730

Жена: Суровцова Екатерина Ивановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Около 1730
Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Определен во священника к Богородицкой Лысогорской церкви.
Рождение ребёнка
1732

Сын: Суровцов Иван Иванович

Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Ивановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Суровцова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Ивановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Суровцов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Ивановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Суровцов Федор Иванович

Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Ивановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Суровцова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Ивановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Суровцов Николай Иванович

Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Ивановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Суровцова Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Ивановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1782
Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
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