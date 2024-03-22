Суровцов Иван Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1707
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Бракосочетание
Около 1730
Работа или профессия
Около 1730
Определен во священника к Богородицкой Лысогорской церкви.
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Суровцова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Суровцов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Суровцова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Суровцов Николай Иванович
Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Суровцова Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Суровцова Екатерина Ивановна
Смерть
До 1782