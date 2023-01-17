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Суровцова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1730

Муж: Суровцов Иван Прокопьевич

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Суровцов Иван Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Прокопьевич

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Суровцова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Суровцов Иван Прокопьевич

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Суровцов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Прокопьевич

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Суровцов Федор Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Прокопьевич

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Суровцова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Суровцов Иван Прокопьевич

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Суровцов Николай Иванович

Отец ребёнка: Суровцов Иван Прокопьевич

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Суровцова Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Суровцов Иван Прокопьевич

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1782
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