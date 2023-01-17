Суровцова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1730
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Суровцов Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Суровцова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Суровцов Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1741
Сын: Суровцов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Суровцов Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Суровцов Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Суровцова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Суровцов Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Суровцов Николай Иванович
Отец ребёнка: Суровцов Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Суровцова Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Суровцов Иван Прокопьевич
Смерть
После 1782