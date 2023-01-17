Суровцов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Бракосочетание
Около 1790
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Суровцова Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Суровцова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Суровцов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Суровцов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Алексеевна
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок Богородской Лысогорской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
1805