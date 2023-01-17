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Суровцов Иван Федорович

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Место рождения

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Суровцов Федор Иванович

Мать: Суровцова Аксинья Ивановна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1790

Жена: Суровцова Ульяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Суровцова Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Алексеевна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Суровцов Федор Иванович

Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Алексеевна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Суровцова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Алексеевна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Суровцов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Алексеевна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Суровцов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Алексеевна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Суровцов Лев Иванович

Мать ребёнка: Суровцова Ульяна Алексеевна

Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Богородской Лысогорской церкви Кадниковского уезда.
Смерть
1805
Чирково, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
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