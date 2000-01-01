Черникова Прасковья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
1949
Сын: Черников Александр Андреевич
Отец ребёнка: Лайнвебер Андрей
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Гончарова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Гончаров Иван Александрович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Гончарова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Гончаров Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лайнвебер Андрей
Смерть
2006