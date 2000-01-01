Черникова Прасковья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерникова Прасковья Борисовна

Черникова Прасковья Борисовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Черников Борис Евлампиевич

Мать: Черникова Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Черников Александр Андреевич

Отец ребёнка: Лайнвебер Андрей

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Гончарова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Гончаров Иван Александрович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Гончарова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Гончаров Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лайнвебер Андрей

Смерть
2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close