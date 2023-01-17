Черников Борис Евлампиевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1967
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Черников Евлампий Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Черникова Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Черникова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Черникова Прасковья Борисовна
Мать ребёнка: Черникова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Черников Александр Борисович
Мать ребёнка: Черникова Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967
Ишим, город Ишим, Тюменская область