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Черников Борис Евлампиевич

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Место рождения

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Черников Евлампий Никифорович

Мать: не указана

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Черникова Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Черникова Мария Сергеевна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Черникова Прасковья Борисовна

Мать ребёнка: Черникова Мария Сергеевна

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Черников Александр Борисович

Мать ребёнка: Черникова Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черникова Мария Сергеевна

Смерть
1967
Ишим, город Ишим, Тюменская область
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