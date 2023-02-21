Черников Евлампий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников Евлампий Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черников Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Черников Борис Евлампиевич

Мать ребёнка: не указана

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севрюкова Лукерья Евлампиевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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