Черников Евлампий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черников Никифор
Рождение ребёнка
1898
Сын: Черников Борис Евлампиевич
Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севрюкова Лукерья Евлампиевна
Смерть
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область