Севрюкова (Черникова) Лукерья Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севрюкова (Черникова) Лукерья Евлампиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черников Евлампий Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севрюкова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Севрюков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севрюкова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Севрюков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севрюков Иван Иванович

Отец ребёнка: Севрюков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севрюков Иван

Смерть
Неизвестно
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