Севрюкова (Черникова) Лукерья Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черников Евлампий Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севрюкова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Севрюков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севрюкова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Севрюков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Севрюков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Севрюков Иван
Смерть
Неизвестно