Севрюков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севрюков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севрюкова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Севрюкова Лукерья Евлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севрюкова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Севрюкова Лукерья Евлампиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севрюков Иван Иванович

Мать ребёнка: Севрюкова Лукерья Евлампиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севрюкова Лукерья Евлампиевна

Смерть
Неизвестно
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