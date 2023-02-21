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Черников Никифор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Черников Сидор Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1888

Сын: Черников Захар Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черников Евлампий Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черникова Матрёна Никифоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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