Черников Сидор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Черников Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Черников Николай Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1920
Сын: Черников Алексей Сидорович
Мать ребёнка: не указана
Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1925
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шокарева Полина Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черникова Екатерина Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черникова Анисья Сидоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно