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Черников Сидор Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Черников Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Черников Николай Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1920

Сын: Черников Алексей Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Черников Егор Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1925

Сын: Черников Илья Сидорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шокарева Полина Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черникова Екатерина Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черникова Анисья Сидоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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