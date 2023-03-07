Черникова (Хомякова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Черникова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Черников Борис Евлампиевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Черникова Прасковья Борисовна
Отец ребёнка: Черников Борис Евлампиевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Черников Александр Борисович
Отец ребёнка: Черников Борис Евлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978
Рощинский, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область