Черникова (Хомякова) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова (Хомякова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Черникова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Черников Борис Евлампиевич

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Черникова Прасковья Борисовна

Отец ребёнка: Черников Борис Евлампиевич

Волчанка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Черников Александр Борисович

Отец ребёнка: Черников Борис Евлампиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Борис Евлампиевич

Смерть
1978
Рощинский, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
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