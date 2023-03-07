Лайнвебер Андрей
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1947
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
1949
Сын: Черников Александр Андреевич
Мать ребёнка: Черникова Прасковья Борисовна
Рощинский, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно