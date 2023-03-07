Лайнвебер Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лайнвебер Андрей

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Место рождения

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
1947

Жена: Черникова Прасковья Борисовна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Черников Александр Андреевич

Мать ребёнка: Черникова Прасковья Борисовна

Рощинский, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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