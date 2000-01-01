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Гончарова Галина Ивановна
Гончарова Галина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1956
Пол
Женский
Отец
Гончаров Иван Александрович
1928 г.р.
Мать
Черникова Прасковья Борисовна
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец:
Гончаров Иван Александрович
Мать:
Черникова Прасковья Борисовна
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