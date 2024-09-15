Марина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1759 г.р.

Дети

Около 1779 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1789 г.р.
1791 г.р.
Около 1793 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меховых Петр Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Федора Петровна

Отец ребёнка: Меховых Петр Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Меховых Сергей Петрович

Отец ребёнка: Меховых Петр Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Меховых Петр Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Меховых Максим Петрович

Отец ребёнка: Меховых Петр Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
1791

Сын: Епифан Петрович

Отец ребёнка: Меховых Петр Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Меховых Иван Петрович

Отец ребёнка: Меховых Петр Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
1803

Сын: Михайло Петрович

Отец ребёнка: Меховых Петр Сергеевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-53об
Смерть
Неизвестно

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