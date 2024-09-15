Марина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Федора Петровна
Отец ребёнка: Меховых Петр Сергеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Меховых Петр Сергеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Меховых Петр Сергеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Отец ребёнка: Меховых Петр Сергеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
1791
Сын: Епифан Петрович
Отец ребёнка: Меховых Петр Сергеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Меховых Петр Сергеевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
1803
Сын: Михайло Петрович
Отец ребёнка: Меховых Петр Сергеевич
ГАСО, 24-25-330-53об
Смерть
Неизвестно