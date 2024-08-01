Меховых Сергей Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1781
Отец: Меховых Петр Сергеевич
Мать: Марина Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меховых Марфа Саватеевна
ГАСО, 24-25-330-54л
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Меховых Степанида Сергеевна
Мать ребёнка: Меховых Марфа Саватеевна
ГАСО, 24-25-330-54л
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Меховых Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Меховых Марфа Саватеевна
ГАСО, 24-25-330-54л
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Меховых Аграфена Сергеевна
Мать ребёнка: Меховых Марфа Саватеевна
ГАСО, 24-25-330-54л
Рождение ребёнка
1815
Сын: Меховых Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Меховых Марфа Саватеевна
ГАСО, 24-25-330-53об
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Торопова Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Меховых Марфа Саватеевна
ГАСО, рев1834, 58л
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Меховых Марфа Саватеевна
ГАСО, рев1834, 57об
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Меховых Марфа Саватеевна
ГАСО, рев1834, 57об
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Казанцева Марья Сергеевна
Мать ребёнка: Меховых Марфа Саватеевна
ГАСО, рев1834, 58л
Смерть
1854
ГАСО, 179-1-213-89об