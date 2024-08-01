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Меховых Сергей Петрович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Меховых Петр Сергеевич

Мать: Марина Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меховых Марфа Саватеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-54л
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Меховых Степанида Сергеевна

Мать ребёнка: Меховых Марфа Саватеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-54л
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Меховых Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Меховых Марфа Саватеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-54л
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Меховых Аграфена Сергеевна

Мать ребёнка: Меховых Марфа Саватеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-54л
Рождение ребёнка
1815

Сын: Меховых Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Меховых Марфа Саватеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-53об
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Торопова Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Меховых Марфа Саватеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 58л
Рождение ребёнка
1820

Сын: Меховых Семен Сергеевич

Мать ребёнка: Меховых Марфа Саватеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 57об
Рождение ребёнка
1822

Сын: Меховых Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Меховых Марфа Саватеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 57об
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Казанцева Марья Сергеевна

Мать ребёнка: Меховых Марфа Саватеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 58л
Смерть
1854
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-89об

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