Степанов Петр Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Сергей Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 89 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Степанова Федора Петровна
Мать ребёнка: Степанова Марина Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Степанова Марина Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Степанова Марина Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Степанова Марина Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Степанов Михайло Петрович
Мать ребёнка: Степанова Марина Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Степанова Марина Степановна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно