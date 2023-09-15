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Степанов Петр Сергеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Сергей Степанович

Мать: Степанова Фёкла Парфеновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 89 оборот
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Степанова Федора Петровна

Мать ребёнка: Степанова Марина Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Степанов Сергей Петрович

Мать ребёнка: Степанова Марина Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Степанов Иван Петрович

Мать ребёнка: Степанова Марина Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Степанов Епифан Петрович

Мать ребёнка: Степанова Марина Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Степанов Михайло Петрович

Мать ребёнка: Степанова Марина Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Степанов Иван Петрович

Мать ребёнка: Степанова Марина Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Марина Степановна

Смерть
Неизвестно
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