Степанова Фёкла Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Фёкла Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Степанов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Степанов Сергей Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 89 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Степанов Сергей Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Сергей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 89 оборот
Смерть
Неизвестно