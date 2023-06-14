Степанова Фёкла Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Степанов Сергей Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 89 оборот
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Степанов Сергей Степанович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 90 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 89 оборот
Смерть
Неизвестно