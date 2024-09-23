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Тюхов Илья Михайлов

Место рождения

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

1898 г.р.
1900 г.р.
1906 г.р.
1908 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1874

Отец: Тюхов Михаил Матвеев

Мать: Параскева Иванова

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.02.1894

Жена: Пелагия Ефремова

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1898

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Пелагия Ефремова

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.1900

Сын: Николай

Мать ребёнка: Пелагия Ефремова

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.04.1906

Сын: Георгий

Мать ребёнка: Пелагия Ефремова

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1908

Сын: Иоан

Мать ребёнка: Пелагия Ефремова

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1911

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Пелагия Ефремова

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.03.1913

Сын: Гавриил

Мать ребёнка: Пелагия Ефремова

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.12.1917

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Пелагия Ефремова

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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