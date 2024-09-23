Тюхов Илья Михайлов
Место рождения
Дата рождения13.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1874
Отец: Тюхов Михаил Матвеев
Мать: Параскева Иванова
Бракосочетание
04.02.1894
Жена: Пелагия Ефремова
Рождение ребёнка
14.08.1898
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Пелагия Ефремова
Рождение ребёнка
28.04.1900
Сын: Николай
Мать ребёнка: Пелагия Ефремова
Рождение ребёнка
22.04.1906
Сын: Георгий
Мать ребёнка: Пелагия Ефремова
Рождение ребёнка
05.01.1908
Сын: Иоан
Мать ребёнка: Пелагия Ефремова
Рождение ребёнка
20.03.1911
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Пелагия Ефремова
Рождение ребёнка
22.03.1913
Сын: Гавриил
Мать ребёнка: Пелагия Ефремова
Рождение ребёнка
26.12.1917
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Пелагия Ефремова
Смерть
Неизвестно