Тюхов Михаил Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
13.07.1874
Сын: Тюхов Илья Михайлов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
15.10.1876
Сын: Иларион Михайлов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
21.02.1881
Сын: Тюхов Федот Михайлов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно