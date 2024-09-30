Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Алексеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюхов Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
13.07.1874
Сын: Тюхов Илья Михайлов
Отец ребёнка: Тюхов Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
15.10.1876
Сын: Иларион Михайлов
Отец ребёнка: Тюхов Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
21.02.1881
Сын: Тюхов Федот Михайлов
Отец ребёнка: Тюхов Михаил Матвеев
Смерть
Неизвестно