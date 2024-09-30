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Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Алексеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюхов Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
13.07.1874

Сын: Тюхов Илья Михайлов

Отец ребёнка: Тюхов Михаил Матвеев

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.10.1876

Сын: Иларион Михайлов

Отец ребёнка: Тюхов Михаил Матвеев

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.02.1881

Сын: Тюхов Федот Михайлов

Отец ребёнка: Тюхов Михаил Матвеев

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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