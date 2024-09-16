Пелагия Ефремова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефрем Севастьянов
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1894
Муж: Тюхов Илья Михайлов
Рождение ребёнка
14.08.1898
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Тюхов Илья Михайлов
Рождение ребёнка
28.04.1900
Сын: Николай
Отец ребёнка: Тюхов Илья Михайлов
Рождение ребёнка
22.04.1906
Сын: Георгий
Отец ребёнка: Тюхов Илья Михайлов
Рождение ребёнка
05.01.1908
Сын: Иоан
Отец ребёнка: Тюхов Илья Михайлов
Рождение ребёнка
20.03.1911
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Тюхов Илья Михайлов
Рождение ребёнка
22.03.1913
Сын: Гавриил
Отец ребёнка: Тюхов Илья Михайлов
Рождение ребёнка
26.12.1917
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Тюхов Илья Михайлов
Смерть
Неизвестно