Пелагия Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Ефремова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

1898 г.р.
1900 г.р.
1906 г.р.
1908 г.р.
1911 г.р.
1913 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефрем Севастьянов

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1894

Муж: Тюхов Илья Михайлов

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.08.1898

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Тюхов Илья Михайлов

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.1900

Сын: Николай

Отец ребёнка: Тюхов Илья Михайлов

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.04.1906

Сын: Георгий

Отец ребёнка: Тюхов Илья Михайлов

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1908

Сын: Иоан

Отец ребёнка: Тюхов Илья Михайлов

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1911

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Тюхов Илья Михайлов

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.03.1913

Сын: Гавриил

Отец ребёнка: Тюхов Илья Михайлов

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.12.1917

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Тюхов Илья Михайлов

Прилипки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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