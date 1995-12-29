Юрченко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1913
Дата смерти29.12.1995
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1913
Отец: Юрченко Митрофан Иванович
Мать: Юрченко Оксана Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Варнавская) Любовь
Рождение ребёнка
1934
Сын: Юрченко Иван
Мать ребёнка: (Варнавская) Любовь
Рождение ребёнка
04.05.1936
Дочь: (Юрченко) Нина
Мать ребёнка: (Варнавская) Любовь
Рождение ребёнка
1939
Сын: Юрченко Николай
Мать ребёнка: (Варнавская) Любовь
Рождение ребёнка
01.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Варнавская) Любовь
Рождение ребёнка
1943
Сын: Юрченко Виктор
Мать ребёнка: (Варнавская) Любовь
Смерть
29.12.1995