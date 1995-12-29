Юрченко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1913

Дата смерти

29.12.1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

1888 г.р.

Дети

1934 г.р.
1936 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1913

Отец: Юрченко Митрофан Иванович

Мать: Юрченко Оксана Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Варнавская) Любовь

Рождение ребёнка
1934

Сын: Юрченко Иван

Мать ребёнка: (Варнавская) Любовь

Рождение ребёнка
04.05.1936

Дочь: (Юрченко) Нина

Мать ребёнка: (Варнавская) Любовь

Рождение ребёнка
1939

Сын: Юрченко Николай

Мать ребёнка: (Варнавская) Любовь

Рождение ребёнка
01.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Варнавская) Любовь

Рождение ребёнка
1943

Сын: Юрченко Виктор

Мать ребёнка: (Варнавская) Любовь

Смерть
29.12.1995

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