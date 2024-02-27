Юрченко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Юрченко Александр

Мать: (Варнавская) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1980

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