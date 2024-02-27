(Варнавская) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1915
Дата смерти29.02.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1915
Отец: Варнавский Петр
Мать: Варнавская Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрченко Александр
Рождение ребёнка
1934
Сын: Юрченко Иван
Отец ребёнка: Юрченко Александр
Рождение ребёнка
04.05.1936
Дочь: (Юрченко) Нина
Отец ребёнка: Юрченко Александр
Рождение ребёнка
1939
Сын: Юрченко Николай
Отец ребёнка: Юрченко Александр
Рождение ребёнка
01.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрченко Александр
Рождение ребёнка
1943
Сын: Юрченко Виктор
Отец ребёнка: Юрченко Александр
Смерть
29.02.1984