(Варнавская) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Варнавская) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1915

Дата смерти

29.02.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1934 г.р.
1936 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1915

Отец: Варнавский Петр

Мать: Варнавская Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрченко Александр

Рождение ребёнка
1934

Сын: Юрченко Иван

Отец ребёнка: Юрченко Александр

Рождение ребёнка
04.05.1936

Дочь: (Юрченко) Нина

Отец ребёнка: Юрченко Александр

Рождение ребёнка
1939

Сын: Юрченко Николай

Отец ребёнка: Юрченко Александр

Рождение ребёнка
01.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрченко Александр

Рождение ребёнка
1943

Сын: Юрченко Виктор

Отец ребёнка: Юрченко Александр

Смерть
29.02.1984

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