Юрченко Митрофан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Митрофан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрченко Иван

Мать ребёнка: Юрченко Оксана Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрченко Григорий

Мать ребёнка: Юрченко Оксана Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Юрченко) Мария

Мать ребёнка: Юрченко Оксана Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрченко Иван

Мать ребёнка: Юрченко Оксана Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрченко Анисим

Мать ребёнка: Юрченко Оксана Ионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Оксана Ионовна

Рождение ребёнка
05.05.1913

Сын: Юрченко Александр

Мать ребёнка: Юрченко Оксана Ионовна

Смерть
Неизвестно

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