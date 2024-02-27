Юрченко Митрофан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрченко Иван
Мать ребёнка: Юрченко Оксана Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрченко Григорий
Мать ребёнка: Юрченко Оксана Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Юрченко) Мария
Мать ребёнка: Юрченко Оксана Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрченко Иван
Мать ребёнка: Юрченко Оксана Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрченко Анисим
Мать ребёнка: Юрченко Оксана Ионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрченко Оксана Ионовна
Рождение ребёнка
05.05.1913
Сын: Юрченко Александр
Мать ребёнка: Юрченко Оксана Ионовна
Смерть
Неизвестно