Боталов Марко Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Боталова) Авдотья Маркова
Мать ребёнка: Боталова (Кощеева) Феодора Логинова
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Боталова (Кощеева) Феодора Логинова
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Боталова) Авдотья Маркова
Мать ребёнка: Боталова (Кощеева) Феодора Логинова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Боталов Савва Марков
Мать ребёнка: Боталова (Кощеева) Феодора Логинова
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Боталова (Кощеева) Феодора Логинова
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Боталова (Кощеева) Феодора Логинова
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Боталова (Кощеева) Феодора Логинова
Смерть
Неизвестно