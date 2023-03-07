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Боталов Марко Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Боталов Матвей Андреев

Мать: Боталова (Чюрина) Варвара Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова (Кощеева) Феодора Логинова

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Боталова) Авдотья Маркова

Мать ребёнка: Боталова (Кощеева) Феодора Логинова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Боталов Афанасий Марков

Мать ребёнка: Боталова (Кощеева) Феодора Логинова

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Боталова) Авдотья Маркова

Мать ребёнка: Боталова (Кощеева) Феодора Логинова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Боталов Савва Марков

Мать ребёнка: Боталова (Кощеева) Феодора Логинова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Боталов Иппалит Марков

Мать ребёнка: Боталова (Кощеева) Феодора Логинова

Рождение ребёнка
1769

Сын: Боталов Кондрат Марков

Мать ребёнка: Боталова (Кощеева) Феодора Логинова

Рождение ребёнка
1774

Сын: Боталов Селиверст Марков

Мать ребёнка: Боталова (Кощеева) Феодора Логинова

Смерть
Неизвестно

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