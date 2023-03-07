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Боталов Афанасий Марков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Боталов Марко Матвеевич

Мать: Боталова (Кощеева) Феодора Логинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Анастасия Лукина

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777

Сын: Боталов Игнаий Афанасьевич

Мать ребёнка: Боталова Анастасия Лукина

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Боталова) Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Боталова Анастасия Лукина

Смерть
Неизвестно

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