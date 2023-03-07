Боталов Афанасий Марков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1777
Сын: Боталов Игнаий Афанасьевич
Мать ребёнка: Боталова Анастасия Лукина
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Боталова) Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Боталова Анастасия Лукина
Смерть
Неизвестно