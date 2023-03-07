Боталова (Кощеева) Феодора Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Боталова) Авдотья Маркова
Отец ребёнка: Боталов Марко Матвеевич
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Боталов Марко Матвеевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Боталова) Авдотья Маркова
Отец ребёнка: Боталов Марко Матвеевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Боталов Савва Марков
Отец ребёнка: Боталов Марко Матвеевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Боталов Марко Матвеевич
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Боталов Марко Матвеевич
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Боталов Марко Матвеевич
Смерть
Неизвестно