Боталов Иппалит Марков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиДо 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Боталов Марко Матвеевич
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Евдокия Федорова Улитта Федорова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Феодосия Ипполитова
Мать ребёнка: Евдокия Федорова Улитта Федорова
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Евдокия Федорова Улитта Федорова
Рождение ребёнка
1802
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Федорова Улитта Федорова
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Фекла Ипполитова
Мать ребёнка: Евдокия Федорова Улитта Федорова
Рождение ребёнка
1811
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Федорова Улитта Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1829