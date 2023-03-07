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Боталов Иппалит Марков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

До 1829

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Боталов Марко Матвеевич

Мать: Боталова Феодора Логинова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Боталов Родион Ипполитов

Мать ребёнка: Евдокия Федорова Улитта Федорова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Феодосия Ипполитова

Мать ребёнка: Евдокия Федорова Улитта Федорова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Боталов Иван Ипполитов

Мать ребёнка: Евдокия Федорова Улитта Федорова

Рождение ребёнка
1802

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Федорова Улитта Федорова

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Фекла Ипполитова

Мать ребёнка: Евдокия Федорова Улитта Федорова

Рождение ребёнка
1811

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Федорова Улитта Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федорова Улитта Федорова

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1829
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