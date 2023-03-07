Евдокия Федорова Улитта Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федорова Улитта Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

1780 г.р.
1793 г.р.
1796 г.р.
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1808 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Боталов Родион Ипполитов

Отец ребёнка: Боталов Иппалит Марков

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Феодосия Ипполитова

Отец ребёнка: Боталов Иппалит Марков

Рождение ребёнка
1796

Сын: Боталов Иван Ипполитов

Отец ребёнка: Боталов Иппалит Марков

Рождение ребёнка
1802

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боталов Иппалит Марков

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Фекла Ипполитова

Отец ребёнка: Боталов Иппалит Марков

Рождение ребёнка
1811

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Боталов Иппалит Марков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Иппалит Марков

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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