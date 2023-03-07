Евдокия Федорова Улитта Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Боталов Иппалит Марков
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Феодосия Ипполитова
Отец ребёнка: Боталов Иппалит Марков
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Боталов Иппалит Марков
Рождение ребёнка
1802
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боталов Иппалит Марков
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Фекла Ипполитова
Отец ребёнка: Боталов Иппалит Марков
Рождение ребёнка
1811
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Боталов Иппалит Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829