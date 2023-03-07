Боталова Анастасия Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова Анастасия Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

После 1798

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Боталов Игнаий Афанасьевич

Отец ребёнка: Боталов Афанасий Марков

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Боталов Афанасий Марков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Афанасий Марков

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1798
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