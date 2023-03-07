Боталова Анастасия Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиПосле 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Боталов Игнаий Афанасьевич
Отец ребёнка: Боталов Афанасий Марков
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Боталов Афанасий Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1798