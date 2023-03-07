Боталов Матвей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоталов Матвей Андреев

Боталов Матвей Андреев

avatar

Место рождения

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Боталов Андрей Никитин

Мать: Боталова Марья Максимова

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Боталов Марко Матвеевич

Мать ребёнка: Боталова Варвара Никифорова

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Лимонова Параскева Матвеевна

Мать ребёнка: Боталова Варвара Никифорова

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ирина Матвеевна

Мать ребёнка: Боталова Варвара Никифорова

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Варвара Никифорова

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close