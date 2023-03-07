Боталов Матвей Андреев
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Боталов Андрей Никитин
Мать: Боталова Марья Максимова
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Боталова Варвара Никифорова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Лимонова Параскева Матвеевна
Мать ребёнка: Боталова Варвара Никифорова
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: Боталова Варвара Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно