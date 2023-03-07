Боталова (Чюрина) Варвара Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова (Чюрина) Варвара Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Боталов Марко Матвеевич

Отец ребёнка: Боталов Матвей Андреев

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Лимонова Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Боталов Матвей Андреев

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Боталов Матвей Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Матвей Андреев

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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