Боталова (Чюрина) Варвара Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Боталов Матвей Андреев
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Лимонова Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Боталов Матвей Андреев
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Боталов Матвей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно