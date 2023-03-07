Боталова (Кузнецова) Марья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталова (Кузнецова) Марья Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Боталов Матвей Андреев

Отец ребёнка: Боталов Андрей Никитин

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1726

Сын: Боталов Ермил Андреев

Отец ребёнка: Боталов Андрей Никитин

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1731

Сын: Боталов Иван Андреев

Отец ребёнка: Боталов Андрей Никитин

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1740

Дочь: Шишкина Ирина Андреева

Отец ребёнка: Боталов Андрей Никитин

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1742

Сын: Боталов Архип Андреев

Отец ребёнка: Боталов Андрей Никитин

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Токаревских Авдотья Андреева

Отец ребёнка: Боталов Андрей Никитин

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Андрей Никитин

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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