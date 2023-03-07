Боталова (Кузнецова) Марья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Отец ребёнка: Боталов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1726
Отец ребёнка: Боталов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1731
Сын: Боталов Иван Андреев
Отец ребёнка: Боталов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Шишкина Ирина Андреева
Отец ребёнка: Боталов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Боталов Андрей Никитин
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Токаревских Авдотья Андреева
Отец ребёнка: Боталов Андрей Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно