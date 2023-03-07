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Боталов Архип Андреев

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Место рождения

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1742

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Боталов Андрей Никитин

Мать: Боталова Марья Максимова

Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Боталов Потап Архипов

Мать ребёнка: Боталова Ирина Фомина

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Марина Архипова

Мать ребёнка: Боталова Ирина Фомина

Рождение ребёнка
1769

Сын: Боталов Трофим Архипов

Мать ребёнка: Боталова Неонила Васильева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Боталов Иван Архипов

Мать ребёнка: Боталова Неонила Васильева

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ефимия Архипова

Мать ребёнка: Боталова Неонила Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Ирина Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Неонила Васильева

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1803
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