Боталов Архип Андреев
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Боталов Андрей Никитин
Мать: Боталова Марья Максимова
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Боталова Ирина Фомина
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Марина Архипова
Мать ребёнка: Боталова Ирина Фомина
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Боталова Неонила Васильева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Боталов Иван Архипов
Мать ребёнка: Боталова Неонила Васильева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ефимия Архипова
Мать ребёнка: Боталова Неонила Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боталова Ирина Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1803