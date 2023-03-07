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Боталов Трофим Архипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Боталов Архип Андреев

Мать: Боталова Неонила Васильева

Рождение ребёнка
1790

Сын: Боталов Никанор Трофимов

Мать ребёнка: Боталова Домника Иванова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дария Трифонова

Мать ребёнка: Боталова Домника Иванова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Параскева Трифонова

Мать ребёнка: Боталова Домника Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Домника Иванова

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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