Боталов Трофим Архипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Боталов Архип Андреев
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Боталова Домника Иванова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дария Трифонова
Мать ребёнка: Боталова Домника Иванова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Параскева Трифонова
Мать ребёнка: Боталова Домника Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боталова Домника Иванова
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно