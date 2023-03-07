Боталова Неонила Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Боталов Архип Андреев
Рождение ребёнка
1775
Сын: Боталов Иван Архипов
Отец ребёнка: Боталов Архип Андреев
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ефимия Архипова
Отец ребёнка: Боталов Архип Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно