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Боталова Неонила Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Боталов Трофим Архипов

Отец ребёнка: Боталов Архип Андреев

Рождение ребёнка
1775

Сын: Боталов Иван Архипов

Отец ребёнка: Боталов Архип Андреев

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ефимия Архипова

Отец ребёнка: Боталов Архип Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боталов Архип Андреев

Место жительства
Неизвестно
Больше-Ведерниковская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно